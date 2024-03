EuroLeague: Alba verliert den nächsten Krimi

Alba Berlin hat in der Basketball-EuroLeague die nächste knappe Niederlage einstecken müssen. Nur zwei Tage nach dem verpassten Coup gegen Tabellenführer Real Madrid verlor das Team von Israel Gonzalez in einem erneuten Krimi 84:85 (40:53) bei Anadolu Istanbul um den deutschen Weltmeister Justus Hollatz. Es war bereits die achte Pleite in Folge für das Schlusslicht.