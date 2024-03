EuroLeague: ALBA verliert sechstes Spiel in Serie

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin wartet in der EuroLeague weiter auf ein Erfolgserlebnis. Beim 82:90 (39:45) in eigener Halle gegen die AS Monaco verlor ALBA in der Königsklasse sein sechstes Spiel nacheinander. Als Tabellenletzter sind die Play-offs für das Team von Weltmeister Johannes Thiemann längst außer Reichweite.