EuroLeague: Alba verpasst Coup gegen Real

Schlusslicht Alba Berlin hat in der EuroLeague einen Coup knapp verpasst. Der Basketball-Bundesligist, in der Königsklasse abgeschlagen und ohne Playoff-Chance, hatte den Tabellenführer Real Madrid lange am Rande einer Niederlage, unterlag aber letztlich mit 79:86 (40:36) und führte seine Negativserie von nun sieben Niederlagen nacheinander im Wettbewerb fort.