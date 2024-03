EuroLeague: Fünfte Niederlage in Serie für Alba Berlin

Der Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat am 28. Spieltag der EuroLeague beim spanischen Vertreter Baskonia die fünfte Niederlage in Folge erlitten. Ohne den am Knie verletzten Weltmeister Johannes Thiemann verlor ALBA mit 71:88 (34:42) und bleibt mit nur fünf Siegen Tabellenletzter. Beste Werfer der Gäste waren Khalifa Koumadje und Matt Thomas mit jeweils zwölf Punkten.