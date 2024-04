Bayern-Basketballer verpassen Play-offs

Für die Basketballer von Bayern München hat sich auch die letzte kleine Hoffnung auf den Einzug in die Playoffs zerschlagen. Am 33. und vorletzten Spieltag der Hauptrunde verloren die Bayern daheim gegen Panathinaikos Athen 75:82 (36:40) und haben auch rechnerisch keine Chance mehr auf Platz zehn. Dieser hätte noch zur Teilnahme am Play-in berechtigt.