EuroLeague: Fiebich winkt MVP-Trophäe

Leonie Fiebich (24) winkt in der Basketball-EuroLeague die Auszeichnung als wertvollste Spielerin (MVP) der Saison. Die deutsche Nationalspielerin vom spanischen Klub Casademont Saragossa ist bei der Wahl eine von drei Kandidatinnen, ebenfalls in die Endauswahl schafften es die Australierin Ezi Magbegor (ZVVZ USK Prag) und Emma Meesseman aus Belgien (Fenerbahce Istanbul).

Fiebich, die sich mit dem Nationalteam für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert hat und im Vorjahr MVP der spanischen Liga geworden war, scheiterte mit Saragossa im Playoff-Viertelfinale der EuroLeague an Cukurova Basketbol Mersin/Türkei.

Magbegor und Meesseman sind dagegen beim Final Four an diesem Wochenende in Mersin dabei. Dort greift Fiebichs Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally mit Prag nach dem Titel. Die MVP-Entscheidung wird am Samstag (11.00 Uhr MESZ) am Rande des Final Four bekannt gegeben.