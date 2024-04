EuroLeague: Nyara Sabally holt mit Prag den dritten Rang

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat mit ZVVZ USK Prag in der EuroLeague den dritten Platz erreicht. Im kleinen Finale am Sonntag steuerte die jüngere Schwester von Satou Sabally sechs Punkte, fünf Rebounds und drei Assists zum deutlichen 95:67 (52:36) über Gastgeber Cukurova Basketbol Mersin bei.

Die Berlinerin Sabally (24) hatte sich nach ihrer ersten WNBA-Saison mit New York Liberty dem Klub aus Tschechien angeschlossen und auf Anhieb das Finalturnier der Königsklasse erreicht. Ihre ältere Schwester Satou (25/Dallas Wings) nahm mit Fenerbahce zweimal am Final Four teil, 2021 wurde sie mit dem Klub Dritte, 2023 gelang ihr der Titelgewinn.