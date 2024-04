EuroLeague: Nyara Sabally verpasst mit Prag das Finale

Ein Jahr nach dem Triumph ihrer Schwester Satou hat Nyara Sabally die Chance auf den Titel in der EuroLeague verspielt. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin verlor beim Final Four in Mersin/Türkei mit ZVVZ USK Prag aus Tschechien im Halbfinale gegen den französischen Klub Villeneuve-d‘Ascq LM mit 78:84 (43:37).