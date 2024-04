Fiebich im Top-Team der EuroLeague - Meesseman erneut MVP

Zur Mannschaft der Saison gehören neben dem Trio Marina Mabrey (Cukurova Basketbol Mersin/Türkei) und Kayla McBride (Fenerbahce). Fiebich war mit Saragossa im Play-off-Viertelfinale an Mersin gescheitert. Beim Final Four an diesem Wochenende spielen Fenerbahce und Villeneuve-d'Ascq LM/Frankreich am Sonntag (18.00 Uhr MESZ) um den Titel. Fiebichs Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally hatte am Freitag mit Prag das Halbfinale gegen Villeneuve-d'Ascq verloren (78:84). Mit dem Nationalteam spielen beide bei den Olympischen Spielen in Paris.