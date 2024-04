Bayern-Superstar macht Versprechen - sein Trainer deckt Probleme auf

Nach dem erwartbaren EuroLeague-Aus für Basketball-Pokalsieger Bayern München wollte sich Topstar Serge Ibaka mit einer kritischen Bestandsaufnahme gar nicht aufhalten. „Da kommt“, versprach der frühere NBA-Champion nach dem 75:82 gegen Panathinaikos Athen am MagentaSport-Mikrofon demonstrativ optimistisch, „da kommt noch mehr.“

Mehr vor allem auf internationaler Bühne hatten sich die Bayern-Bosse allerdings durch Ibakas Verpflichtung schon für die laufende Saison erhofft. Mit nur 13 Siegen in den bisherigen 33 Begegnungen der Königsklasse verpasste der Bundesliga-Spitzenreiter Platz zehn und damit die Play-In-Runde insgesamt deutlich. Münchens letzter Hauptrunden-Auftritt am Donnerstag (18.45 Uhr) beim französischen Vertreter AS Monaco hat nur noch statistische Bedeutung.