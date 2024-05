EuroLeague: Panathinaikos alleiniger Rekordsieger 

Die Basketballer von Panathinaikos Athen haben zum fünften Mal in der EuroLeague triumphiert und sind damit alleiniger Rekordsieger. Im Endspiel des Final Four von Berlin gewannen die Griechen mit 95:80 (49:54) gegen den spanischen Titelverteidiger Real Madrid, der es verpasste, mit Athen und ZSKA Moskau aus Russland nach Siegen gleichzuziehen. Panathinaikos hatte die Trophäe zuletzt 2011 geholt.

Madrid um seine Routiniers Rudy Fernandez (39), Sergio Rodriguez (37) und Sergio Llull (36) hatte im Vorjahresfinale Olympiakos Piräus geschlagen, in der Uber Arena ging es erneut gegen einen griechischen Kontrahenten. Hauptrundensieger Real dominierte in der Anfangsphase, doch Athen, hinter den Königlichen Zweiter nach 34 Spielen, ließ sich nicht abschütteln.

Real gelang in der zweiten Hälfte offensiv zunächst kaum etwas. Panathinaikos, in der Halle unterstützt vom griechischen NBA-Star Giannis Antetokounmpo, machte daraus zu wenig. Das packende Duell blieb lange offen, doch Athen zog das Spiel in der Schlussphase auf seine Seite, Konstantinos Mitoglou sorgte per Dreier für die Vorentscheidung (86:76/38. Minute).