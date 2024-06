ALBA Berlin erhält erneut EuroLeague-Wildcard

Unabhängig vom eigenen Abschneiden darf ALBA auch in der kommenden Saison in der EuroLeague spielen. Die Berliner erhalten einmal mehr eine Wildcard.

Trotz einer enttäuschenden Saison darf ALBA Berlin auch in der kommenden Spielzeit in der Basketball-EuroLeague antreten. Die Gesellschafter der EuroLeague erteilten dem elfmaligen deutschen Meister erneut eine Wildcard, die schon in den vergangenen drei Jahren die Eintrittskarte des Klubs in den lukrativen Wettbewerb gewesen war.