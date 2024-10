EuroLeague: Alba verliert bei Baskonia

Die Berliner hängen in der europäischen Top-Liga weiter im Keller fest.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat die nächste bittere Niederlage kassiert. Die zuletzt auch in der BBL strauchelden Hauptstädter gerieten am Donnerstag in der EuroLeague beim spanischen Klub Baskonia Vitoria-Gasteiz um Ex-Bayern-Trainer Pablo Laso mit 57:80 (26:39) unter die Räder. Nach fünf Spielen steht das ersatzgeschwächte Team von Coach Israel Gonzalez bei einem Sieg und vier Niederlagen.