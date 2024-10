EuroLeague: Alba verpasst Sensation gegen Panathinaikos

Der Bundesligist ließ den Champion in der Anfangsphase davonziehen (7:19/7. Minute), arbeitete sich aber Stück für Stück wieder heran. Vor dem Schlussviertel hieß es in der Uber Arena 57:62, auch ein 0:9-Negativlauf brachte Alba nicht aus dem Konzept. Erst 56 Sekunden vor dem Ende, als Final-Four-MVP Kostas Sloukas an der Freiwurflinie zum 87:77 für Athen traf, war das Spiel verloren. Topwerfer der Gastgeber war Will McDowell-White (13 Punkte), Panathinaikos konnte sich besonders auf Kendrick Nunn (16) und Mathias Lessort (14) verlassen.