EuroLeague: Nächster Krimi-Sieg der Bayern

Die Basketballer des FC Bayern München siegen erneut in der EuroLeague. Die Münchner entscheiden das Spiel in einer dramatischen Schlussphase für sich. Zuvor hatte Alba Berlin bereits verloren.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat den nächsten Erfolg auf der internationalen Bühne gefeiert. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Gordon Herbert setzte sich am Dienstagabend in einer knappen Partie mit 87:84 (40:33) beim italienischen Vertreter Virtus Bologna durch und jubelte über den dritten Sieg in Serie in der EuroLeague.