Gegner gebissen? Schwere Vorwürfe nach Prügel-Eklat

Am vergangenen Donnerstag wurde das türkische Duell zwischen Anadolu Efes und Fenerbahce (78:83) in der EuroLeague von einer wüsten Rangelei überschattet, in deren Folge Fenerbahce-Profi Tarik Biberovic und Efes-Spieler Elijah Bryant disqualifiziert wurden. Tage später meldeten sich nun die beiden Streithähne zu Wort - und erhoben gegenseitig schwere Anschuldigungen.