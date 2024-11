Alba beendet Krise mit "vollem Einsatz" und "Herz"

Die Berliner bezwingen in der EuroLeague überraschend das Star-Ensemble von Armani Mailand - und trotzen den großen Personalsorgen.

Die Berliner bezwingen in der EuroLeague überraschend das Star-Ensemble von Armani Mailand - und trotzen den großen Personalsorgen.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat trotz aller Widerstände seine Krise vorerst beendet. Auf acht Profis musste Trainer Israel Gonzalez am Dienstagabend in der EuroLeague verzichten - und doch bezwang seine Mannschaft den Luxus-Kader von Armani Mailand um Ex-NBA-Star Nikola Mirotic 105:101 nach Verlängerung. "Stolz" auf seine Spieler sei er, betonte der Trainer immer wieder nach dem Overtime-Krimi am MagentaSport-Mikrofon.