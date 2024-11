Alba geht in München unter: "Nicht genug Energie"

Für die bittere Abreibung beim FC Bayern lieferte Israel Gonzalez eine einfache Erklärung. "Wir hatten nicht genug Energie", sagte der Trainer von Alba Berlin nach dem einseitigen Duell in der Basketball-EuroLeague. Die kleine Siegesserie endete jäh.

Am Dienstagabend hatte der Vizemeister aus Berlin überraschend den italienischen Klub Armani Mailand geschlagen (105:101 n.V.), jetzt bezahlten die Gäste dafür im SAP Garden den Preis. "Wir konnten uns vom mentalen und körperlichen Aufwand 48 Stunden zuvor nicht erholen", so Gonzalez. Die Münchner gewannen am Donnerstagabend 115:86.