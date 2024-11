Alba in der Krise: "Brauchen ein bisschen mehr Glück"

Fünf Niederlagen in Serie, die Personalsorgen immer größer: Bei ALBA Berlin werden die Sorgen immer gravierender.

Fünf Niederlagen in Serie, die Personalsorgen immer größer, für Alba Berlin kommt es derzeit knüppeldick. „Wir brauchen ein bisschen mehr Glück bei den Verletzungen“, sagte Trainer Israel Gonzalez nach dem ernüchternden 71:92 (32:41) in der EuroLeague bei Roter Stern Belgrad. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.