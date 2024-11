Bayern in der EuroLeague auf Kurs: "Richtige Richtung"

Vier Siege in Serie, auf Platz fünf geklettert, doch Trainer Gordon Herbert bremst nach dem Höhenflug des FC Bayern in der EuroLeague. "Es ist noch früh in der Saison. Es ist ein Prozess", sagte der Kanadier nach dem 84:71 (43:33) bei ASVEL Lyon-Villeurbanne am MagentaSport-Mikrofon. Das Wichtigste sei, "dass wir als Team von Woche zu Woche besser werden".