Pleite im brisanten EuroLeague-Spiel: Alba unterliegt Maccabi

Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat im brisanten Gastspiel des israelischen Klubs Maccabi Tel Aviv den nächsten Rückschlag in der EuroLeague kassiert. Das Team von Trainer Israel Gonzalez unterlag am Donnerstagabend 85:103 (36:52). Für den Hauptstadtklub war es bereits die zehnte Niederlage im zwölften Spiel.

Maccabi startete in Berlin gleich mit einem 8:0-Lauf, Albas Rückstand wuchs bereits im ersten Viertel (16:32) immer weiter an. Bester Werfer der Gastgeber war Matteo Spagnolo mit 16 Punkten, den größten Anteil am Erfolg von Maccabi hatte Rokas Jokubaitis (24 Punkte).