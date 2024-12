Krimi in Mailand: Bayern beenden Hinrunde mit Sieg

Berlin verpasst Überraschung

Alba Berlin schnupperte bei Olympiakos Piräus bis zum Schluss an der Überraschung, zog in Griechenland aber mit 85:90 (41:44) den Kürzeren. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez ist Tabellenletzter (3:14). Gut 90 Sekunden vor dem Ende traf Elias Rapieque zum 85:82 für Alba, doch die letzten acht Punkte machte der Halbfinalist der vergangenen Saison.

Auch in Mailand ging es eng zu. Die Bayern, am Dienstag in Monaco noch chancenlos (74:93), glichen bei 1:36 Minuten auf der Uhr durch Topscorer Carsen Edwards (25 Punkte) zum 76:76 aus. Zwölf Sekunden vor Schluss ging der deutsche Nationalspieler Nick Weiler-Babb an die Freiwurflinie und stellte das 79:78 her, Shavon Shields vergab auf der Gegenseite die Chance zum Sieg.