Bayern-Basketballer rücken auf Play-off-Platz vor

SPORT1 30.01.2025 • 21:12 Uhr Die Basketballer des FC Bayern feiern einen deutlichen Erfolg in der EuroLeague. Die Münchener führen die eigentliche Heimmacht Zalgiris Kaunas in eigener Halle teilweise vor.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague einen spektakulären Auswärtssieg gefeiert und so seine Playoff-Chancen untermauert. Das Team von Trainer Gordon Herbert siegte beim unglaublich heimstarken litauischen Spitzenklub Zalgiris Kaunas deutlich mit 97:82 (45:31).

Bayern zeigte über 40 Minuten ein extrem starkes Spiel und brachte so die sonst so lautstarke Zalgiro Arena in Kaunas zum Schweigen. Der FCBB führte gegen den direkten Konkurrenten um die Playoffs nahezu im gesamten Spiel und holte sich so erst den fünften Auswärtssieg in der EuroLeague. Durch den Erfolg kletterten die Bayern in der Tabelle zudem vorläufig auf einen direkten Playoff-Platz.

Den Gegner brachte der überragende Auftritt der Bayern schier zur Verzweiflung. In einer Auszeit kurz vor dem Spielende appellierte der verzweifelte Kaunas-Trainer Andrea Trinchieri, der zwischen 2020 und 2023 auf der Bayern-Bank gesessen hatte, an die Ehre seiner Spieler. Auch Ex-Bayern-Star Sylvain Francisco, der für Kaunas mit 33 Punkte überragte, wirkte aufgrund des deutlichen Rückstandes schockiert. Der Franzose legte die Arme um seine Mitspieler und forderte sein Team auf zumindest bis zum Ende zu kämpfen. Immerhin konnte Kaunas nach der Auszeit in den verbleibenden Minuten eine Blamage verhindern.

EuroLeague: Weiler-Babb schrammt knapp am Triple-Double vorbei

Überragender Bayern-Akteur war Point-Guard Nick Weiler-Babb, der mit 14 Punkten, 13 Assists und sieben Rebounds nur knapp an einem für Bayern auf europäischer Bühne historischen Triple-Double vorbei. Im europäischen Basketball gelingt eine doppelte Ausbeute in drei Counting Stats nur ganz selten. Unterstützung bekam Weiler-Babb von seinen starken Guard-Kollegen Carsen Edwards (24 Punkte) und Andreas Obst (26 Punkte). Nationalspieler Obst fing in Kaunas erneut von außen Feuer und traf überragende acht seiner zwölf Dreier-Versuche.

Drei Tage vor dem Bundesliga-Prestigeduell gegen den ehemaligen Serienchampion ALBA Berlin (am Sonntag ab 16:30 Uhr im LIVETICKER), der am späteren Donnerstagabend zum EuroLeague-Kellerduell mit Maccabi Tel Aviv antritt, legten die Bayern den Grundstein zu ihrem dritten Pflichtspielsieg in Serie bereits vor der Pause durch eine konzentrierte Mannschaftsleistung.

München strebt in der EuroLeague nach zwei enttäuschenden Jahren in Folge seine dritte Teilnahme an den Playoffs der Eliteklasse an. Bereits 2021 und 2022 hatten die Bayern das Viertelfinale des wichtigsten Vereinswettbewerbs auf dem Kontinent erreicht. Die sechs besten Mannschaften sind direkt für die K.o.-Spiele in der Runde besten Acht qualifiziert. Die vier Klubs dahinter ermitteln in den Play-Ins die beiden letzten Viertelfinalisten.

