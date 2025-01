EuroLeague: ALBA verliert auch bei Jahresstart

Der deutsche Basketball-Vizemeister ALBA Berlin steckt auch zum Start in das neue Jahr weiter tief in der Krise. Die Berliner unterlagen am Donnerstag gegen den EuroLeague-Spitzenreiter AS Monaco chancenlos mit 90:105 (35:55) und kassierten die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Pflichtspielen. Mit nur drei Siegen aus 19 Spielen sind die tief gefallenen Hauptstädter das Schlusslicht in der EuroLeague.