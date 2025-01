69:112! Bayerns Basketballer kassieren heftige Pleite

Nach einer ganz schwachen Vorstellung haben die Basketballer von Bayern München in der EuroLeague die dritte Pleite in Serie kassiert. Der Double-Gewinner ging beim Titelkandidaten Olympiakos Piräus mit 69:112 (37:51) unter und fiel im Kampf um die Play-offs nach neun Niederlagen aus 20 Spielen auf den zehnten Rang der Königsklasse zurück.

Bereits am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) sind die Bayern in der Liga beim Verfolger MLP Academics Heidelberg gefordert. Am vergangenen BBL-Spieltag hatte München bei Alba Berlin eine 81:88-Niederlage kassiert.