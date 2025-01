Nächste EuroLeague-Pleite für Alba Berlin

SID 16.01.2025 • 22:21 Uhr In Frankreich kassiert Alba Berlin die neunte Niederlage in Serie in Europas Topliga.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin kommt in der EuroLeague einfach nicht aus dem Negativstrudel heraus. Bei ASVEL Lyon-Villeurbanne verlor das Team von Trainer Israel Gonzalez am Donnerstag trotz Aufholjagd in der Verlängerung mit 89:96 (85:85, 40:50), es war die neunte Pleite in der Königsklasse in Serie. Mit drei Siegen und 19 Niederlagen sind die kriselnden Berliner weiterhin Tabellenschlusslicht.

