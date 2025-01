„Wie im Kindergarten!“ Basketball-Coach vernichtet eigenes Team

SPORT1 16.01.2025 • 09:37 Uhr Die AS Monaco hat in der EuroLeague knapp gegen den FC Bayern verloren. Headcoach Vassilis Spanoulis war davon nicht begeistert und fand harte Worte in Richtung seiner Mannschaft.

Vassilis Spanoulis hatte einiges an Redebedarf. Soeben hatte seine AS Monaco gegen den FC Bayern München (94:95) den Kürzeren gezogen und zum zweiten Mal in Folge ein Spiel in der EuroLeague verloren. Doch vor allem mit der Art und Weise der Niederlage war der Grieche alles andere als zufrieden. „So wie wir die letzten beiden Spiele bestritten haben, haben wir es nicht verdient, in die Playoffs einzuziehen“, schimpfte er danach auf der Pressekonferenz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Was war passiert? Schon in der Vorwoche hatten sich die Monegassen 98 Punkte vom FC Barcelona eingefangen, diesmal waren es bereits 53 zur Pause und 95 am Ende. Anfangs betrug der Rückstand beim FCB satte 23 Zähler, erst im zweiten Durchgang steigerte sich das Team von Spanoulis und glich sogar noch aus. 8,4 Sekunden vor dem Ende brachte Shabazz Napier die Münchner per Dreier mit einem Punkt aber wieder entscheidend in Front.

„Verstehe nicht, was mit dieser Mannschaft los ist“

„Es war wieder wie in Barcelona“, klagte Spanoulis über den hohen Rückstand direkt zum Start: „Wir haben das Spiel nicht mit der richtigen Einstellung und der richtigen Herangehensweise begonnen. Ich habe gesagt, wenn ich zu dieser Mannschaft komme, müssen wir besser verteidigen. Wir haben 98 Punkte von Barcelona und 95 von Bayern bekommen, 30 Punkte im ersten Viertel. Die Spieler verstehen nicht, was ich brauche, was ich will und was es braucht, um zu gewinnen.

Das Spiel seiner Mannschaft sei in den ersten drei Vierteln „wie im Kindergarten“ gewesen, so Spanoulis weiter. „Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich verstehe nicht, was mit diesem Team los ist. So wie wir vor den letzten beiden Spielen gespielt haben, kommen wir ins Final Four, so wie wir die letzten beiden Spiele gespielt haben, haben wir es nicht verdient, in den Playoffs zu sein.“ Zwischenzeitlich führte Monaco sogar die EuroLeague an, doch die beiden jüngsten Pleiten ließen Olympiakos Piräus und Fenerbahce vorbeiziehen.

{ "placeholderType": "MREC" }