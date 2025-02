Alba mit nächster Niederlage in der EuroLeague

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der EuroLeague die nächste Niederlage kassiert. Gegen Roter Stern Belgrad verlor das Team von Trainer Israel Gonzalez am Donnerstag mit 71:77 (35:40).

Weiter geht es für die Albatrosse, die auch in der Bundesliga als Tabellen-15. im Keller stehen, am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) gegen die Hamburg Towers. In der EuroLeague reist Alba am 28. Februar (18.30 Uhr/MagentaSport) zu Anadolu Efes Istanbul.