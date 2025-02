EuroLeague: Alba bei Zalgiris chancenlos

Nach dem Erfolg im Kellerduell bei Maccabi Tel Aviv hat Alba Berlin in der Basketball-EuroLeague wieder eine klare Niederlage kassiert.

Das Tabellenschlusslicht war bei Zalgiris Kaunas in Litauen chancenlos, das Team von Trainer Israel González musste sich am Dienstagabend 53:73 (22:37) geschlagen geben. Alba steht nach 25 Spieltagen bei einer 4:21-Bilanz, die Playoffs sind in der europäischen Königsklasse nicht mehr erreichbar.