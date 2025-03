Bayern in der EuroLeague: Comeback bei Barca?

Nach der heftigen Niederlage in Vitoria-Gasteiz ist der Druck für die Münchner in der EuroLeague gestiegen.

Nach der heftigen Niederlage in Vitoria-Gasteiz ist der Druck für die Münchner in der EuroLeague gestiegen.

Nach der heftigen Niederlage in Vitoria-Gasteiz, der zweiten in Folge, geht es für den FC Bayern erneut nach Spanien - und der Druck in der EuroLeague ist vor dem Duell mit dem FC Barcelona ordentlich gestiegen. Soll es für den deutschen Basketballmeister wie erhofft in die Playoffs gehen, müssen in den letzten vier Hauptrundenspielen dringend Siege her.