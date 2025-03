EuroLeague: Traum-Debüt für neuen ALBA-Coach

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat im ersten Spiel nach der Trennung von Cheftrainer Israel González eine starke Reaktion gezeigt. Der frühere Serienmeister gewann sein Heimspiel in der EuroLeague gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz 97:90 (50:46) und holte im 29. Spiel den fünften Sieg. ALBA ist damit weiter Letzter , nimmt aber Schwung für die Bundesliga mit.

Unter der Leitung des bisherigen Assistenzcoachs Pedro Calles, der am Mittwoch die Nachfolge von González angetreten hatte, setzte sich Alba nach der Pause konstant ab. Der US-Amerikaner Matt Thomas war am Donnerstagabend mit 21 Punkten bester Scorer für die Berliner. "Ich bin sehr froh für die Jungs", sagte Calles bei MagentaSport: "Nach so vielen Niederlagen haben wir wieder eine positive Energie. Das ist gut für uns."