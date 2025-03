EuroLeague: Alba verliert beim Titelverteidiger

Alba Berlin hat im dritten Spiel die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Pedro Calles kassiert - allerdings eine erwartbare. In der EuroLeague unterlag der Basketball-Bundesligist bei Titelverteidiger Panathinaikos Athen mit 81:91 (35:46). Es war die 25. Niederlage im 30. Spiel der Saison in der europäischen Königsklasse. Vier Spieltage vor Schluss hat Alba als Tabellenletzter keine Chance mehr in die Play-offs einzuziehen.

Die Berliner schlugen sich von Beginn an erstaunlich wacker. Im dritten Drittel gelang es Alba, sogar kurzzeitig in Führung zu gehen. Der Meister aus Griechenland ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und siegte schließlich souverän. Weiter gehts es in Europa für Alba am Dienstag gegen Partizan Belgrad und am Freitag bei Virtus Bologna. Dabei geht es aber nur noch darum sich ein gutes Gefühl für die Bundesliga zu holen, in der Berlin noch Siege zum Einzug in die Endrunde braucht.