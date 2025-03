EuroLeague: Bayern-Bruchlandung trotz Aufholjagd

Bayern vergibt Sieg

Mit Blick auf das wichtige Spiel gegen Istanbul mit dem früheren Bayern-Trainer Luca Banchi hatten die Münchner am Dienstag bei den Bamberg Baskets einige Profis geschont und durch eine Niederlage (68:69) Platz eins in der Bundesliga an den nächsten Gegner ratiopharm Ulm (Montag, 20.00 Uhr/Dyn) verloren. Zunächst zeigte der Schritt keine Wirkung. Anadolu, Titelgewinner von 2021 und 2022, dominierte in der ersten Halbzeit.