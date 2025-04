Bayern im Play-in und „nächste Wochen“ ohne Topscorer Edwards

Der Topscorer fehlt nicht nur in Madrid, sondern auch in den kommenden Wochen wegen einer Rückenverletzung. Ein herber Rückschlag für die Bayern.

Herber Dämpfer für die Basketballer von Bayern München: Der deutsche Meister muss im Play-in-Duell der EuroLeague bei Real Madrid und „in den nächsten Wochen“ auf seinen Topscorer Carsen Edwards verzichten. Der US-Amerikaner fällt wegen einer Rückenverletzung aus. Das teilten die Münchner wenige Stunden vor Beginn des Spiels bei Real am Freitagabend (20.45 Uhr/MagentaSport) mit. In den kommenden Tagen werde die Situation des 27-Jährigen „fortwährend neu bewertet“.

Im Alles-oder-Nichts-Spiel braucht der FC Bayern zwingend einen Sieg, um sich das letzte Ticket für den Titelkampf der besten acht europäischen Mannschaften zu sichern. Rückenwind soll die hochdramatische erste Partie der Play-ins geben, die die Bayern gegen Roter Stern Belgrad am Dienstag mit 97:93 (84:84, 39:46) nach Verlängerung gewonnen und sich damit für das Entscheidungsspiel in Madrid qualifiziert hatten.

Dies wird ohne Edwards zu einer Mammutaufgabe. Der Texaner hat für die Münchner in der EuroLeague mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 20,5 pro Spiel geglänzt. Für seine Leistung wurde er am Freitag in das All-EuroLeague First Team berufen. Er ist damit nach FCBB-Kapitän Vladimir Lucic (2020/21) erst der zweite Spieler eines Bundesliga-Teams, der in den Top Fünf der europäischen Königsklasse steht. „Carsen hatte eine herausragende EuroLeague-Saison, er hat diese große Auszeichnung absolut verdient“, sagte Herbert.