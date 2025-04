Bayern in der Bredouille: "Alles nach hinten losgegangen"

SID 04.04.2025 • 11:08 Uhr Die Chancen auf das Viertelfinalticket in der EuroLeague sind wieder gesunken.

Auf der Zielgeraden hat sich der FC Bayern so richtig in Schwierigkeiten gebracht, die Chancen auf das Viertelfinalticket in der EuroLeague sind für die Münchner Basketballer durch einen Patzer gegen Maccabi Tel Aviv wieder gesunken. "Nach einer schlechten ersten Halbzeit ist zum Schluss alles nach hinten losgegangen", sagte Elias Harris zum unnötigen 90:93 (44:48) in Belgrad.

Am vorletzten Hauptrundenspieltag rutschte der deutsche Meister vom fünften auf den sechsten Platz ab und es geht noch runter auf Rang sieben, da die Verfolger Anadolu Istanbul und Roter Stern Belgrad am Freitagabend gegeneinander spielen. Die Bayern müssen also mindestens eine Mannschaft überholen, um die Play-ins zu vermeiden, und das wird knifflig.

München (19:14) spielt am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaSport) gegen den Tabellenzweiten Fenerbahce Istanbul und muss gewinnen, denn die spanischen Schwergewichte Real Madrid (5.) und FC Barcelona (7.) haben die gleiche Bilanz. Ebenso der Gewinner des Duells zwischen Istanbul und Belgrad. Am Ende könnten direkte Vergleiche unter den Teams entscheidend sein.

Zwar haben die Bayern ihren Platz im Play-in-Turnier schon sicher, doch wenn es über diesen Weg noch mit dem Viertelfinaleinzug klappen sollte, würde schon zum Auftakt ein dicker Brocken warten. Es ginge gegen den Hauptrundensieger oder -zweiten.

"Wir hatten eine schwere erste Halbzeit", sagte Trainer Gordon Herbert, auch in der Schlussphase habe es gehakt. "Wir hatten am Ende gute, offene Würfe, als wir vier und zwei Punkte vorn waren - wir haben sie nur nicht gemacht." Drei Sekunden waren noch auf der Uhr, als Topscorer Carsen Edwards (33 Punkte) per Dreier auf 90:91 verkürzte, doch es reichte nicht mehr. Zwischenzeitlich hatten die Bayern klar vorn gelegen (77:61/31. Minute).

Tel Aviv, das wegen des Krieges in Nahost seine Heimspiele in Serbien austrägt, habe "bis zum Ende gespielt und wir haben zum Schluss einige schwere Fehler gemacht", sagte Shabazz Napier: "Mit der Niederlage machen wir es uns natürlich schwer, aber wir müssen jetzt einfach das nächste Spiel gegen Fenerbahce angehen."