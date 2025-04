Bayern-Gegner fix! So hart wird der Weg in die Euroleague-Playoffs

Durch das 104:111 der Serben bei Panathinaikos Athen und das 91:87 des FC Barcelona gegen Virtus Bologna beendet der Meister von Trainer Gordon Herbert die Saison in der europäischen Königsklasse auf dem neunten Rang .

Bayern war am Donnerstag daheim von Fenerbahce Istanbul teilweise vorgeführt worden und verspielte durch ein 77:89 den direkten Playoff-Einzug.

Euroleague: Bayern muss gegen Belgrad ran

Gegen Belgrad geht es im Play-in-Turnier nun zunächst darum, ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Viertelfinale zu erzwingen. Die Bayern haben am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) dabei Heimvorteil.

In den Play-ins trifft das siebtplatzierte Real Madrid zunächst auf den Achten Paris Basketball, der Gewinner qualifiziert sich direkt für die Runde der letzten acht.

So kommt Bayern noch in die Playoffs

Der Verlierer bekommt eine zweite Chance und trifft am Freitag kommender Woche auf den Sieger des Duells zwischen den Münchnern und Belgrad.

Der Gewinner dieses Duells sichert sich das letzte Ticket für die Playoffs, wo es im Best-of-five-Modus um die Teilnahme am diesjährigen Final Four in Abu Dhabi (23. bis. 25. Mai) geht.