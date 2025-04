Drama-Sieg in der EuroLeague: Bayern wahren Play-off-Chance

Im ersten Play-in-Spiel schlagen die Münchner Basketballer Roter Stern Belgrad. Am Freitag fällt die Entscheidung über die Teilnahme an den Play-offs.

Die Chance auf den Titel in der Königsklasse lebt: Die Basketballer von Bayern München dürfen weiter auf den Einzug in die Play-offs der EuroLeague hoffen. In der hochdramatischen ersten Partie des Play-in-Turniers schlug der deutsche Meister Roter Stern Belgrad zu Hause mit 97:93 (84:84, 39:46) nach Verlängerung - und qualifizierte sich für das Entscheidungsspiel am Freitagabend (MagentaSport).