EuroLeague: FC Bayern - Roter Stern Belgrad LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Basketballer des FC Bayern München kämpfen in der EuroLeague um die Playoffs. Im Play-in-Duell mit Roter Stern Belgrad ist ein Sieg Pflicht.

Die Basketballer des FC Bayern München kämpfen in der EuroLeague um die Playoffs. Im Play-in-Duell mit Roter Stern Belgrad ist ein Sieg Pflicht.

Verlieren verboten! Die Basketballer von Bayern München sind zum Siegen verdammt, damit der Traum vom Final Four der EuroLeague nicht platzt.

Nur wenn der deutsche Meister am Dienstag (20.30 Uhr im LIVETICKER ) das erste Play-in-Duell mit Roter Stern Belgrad gewinnt, lebt die Hoffnung auf die Playoffs weiter.

EuroLeague: So verfolgen Sie FC Bayern - Roter Stern Belgrad heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Gegner ist kein Unbekannter: Gegen Belgrad kassierten die Bayern in der Hauptrunde auswärts eine krachende Pleite (77:101) und feierten daheim einen klaren Sieg (100:82).

Der SAP Garden, in dem Bayern seine EuroLeague-Heimspiele austrägt, könnte auch im Play-in wieder zum Faktor werden. In den 17 Heimspielen peitschten die über 11.000 Zuschauer die Münchner in der regelmäßig ausverkauften Arena zu stolzen 13 Siegen.