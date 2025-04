EuroLeague: Polizei wirft Klubpräsidenten aus der Halle

Eklat in der EuroLeague der Basketballerinnen: Nach einem Handgemenge mit den Schiedsrichtern ist der Präsident des türkischen Klubs CBK Mersin von Polizisten aus der Halle geführt worden. Der Vorfall ereignete sich beim Final-Six-Turnier in der Viertelfinalpartie am Mittwoch gegen den französischen Vertreter Tango Bourges Basket in Saragossa.