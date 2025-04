EuroLeague: Theis und Monaco dem Halbfinale ganz nah

Der deutsche Basketball-Weltmeister Daniel Theis und seine AS Monaco sind dem Halbfinal-Einzug in der EuroLeague ein gutes Stück nähergekommen. Monaco schlug den spanischen Spitzenklub FC Barcelona im zweiten Viertelfinal-Spiel 92:79 (49:40) und führt in der Best-of-five-Serie nun 2:0. Die möglicherweise schon entscheidende dritte Partie findet am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) in Katalonien statt.