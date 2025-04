Hiobsbotschaft! Bitterer Bayern-Ausfall vor Showdown

Edwards war in dieser EuroLeague-Saison der überragende Spieler im Bayern-Trikot. Für seine herausragenden Leistungen wurde er am Freitag in das 2024/2025 All-EuroLeague First Team berufen. Er ist damit nach FCBB-Kapitän Vladimir Lucic (2020/21) erst der zweite Spieler eines Bundesliga-Teams, der in der Top 5 der europäischen Königsklasse steht.