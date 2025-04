Ohne Edwards ohne Chance: Bayern verpassen Play-offs

SID 18.04.2025 • 22:30 Uhr Im entscheidenden Play-in-Spiel können die Münchner bei Real Madrid nicht mithalten. Der kurzfristige Ausfall eines Schlüsselspielers schmerzt.

Bitteres Ende einer starken Saison: Die Basketballer von Bayern München haben die Play-offs der EuroLeague verpasst. Im entscheidenden Spiel des Play-in-Turniers verlor der deutsche Meister beim spanischen Topteam Real Madrid nach einer enttäuschenden Leistung 71:93 (33:52).

In Abwesenheit des verletzten Topspielers Carsen Edwards, der mit einer Rückenverletzung ausfiel, avancierte Shabazz Napier mit 19 Punkten zum besten Werfer der Münchner - doch es war zu wenig: Gegen die treffsicheren Spieler Reals fand das Team von Gordon Herbert über die komplette Spielzeit kein Mittel.

Der Kampf um den Titel in der europäischen Königsklasse findet in den kommenden Wochen somit ohne deutsche Beteiligung statt, Alba Berlin war nach einer enttäuschenden Spielzeit als Hauptrundenletzter ausgeschieden. Für die Bayern, die im DBB-Pokal im Halbfinale gescheitert sind, bleibt als Titelchance nur noch die Meisterschaft in der Bundesliga; dabei hatte der FCBB nach tollem Saisonstart in der EuroLeague lange auf Kurs für die direkte Play-off-Qualifikation gelegen.

Gegen Madrid, das nun auf Hauptrundensieger Olympiakos Piräus trifft, wurden die Bayern schon zu Beginn der Partie überrollt. Schnell erarbeiteten sich die Madrilenen einen zweistelligen Vorsprung - weil im ersten Viertel beeindruckende sieben von acht Dreiern den Weg ins Ziel fanden. Unter dem eigenen Korb räumte Topverteidiger Walter Tavares mit seinen 2,21 m Körpergröße auf.

Weil die Bayern auch eine schwächere Phase des Gegners kaum zu nutzen wussten, ging es vor den Augen von Reals Fußballlegende Raúl mit 19 Punkten Rückstand in die Pause. In der zweiten Hälfte fehlte Führungsspieler Edwards weiter spürbar - keiner seiner Teamkollegen um die deutschen Nationalspieler Nick Weiler-Babb, Johannes Voigtmann und Andreas Obst schaffte es, die Partie an sich zu reißen. Real hielt den Vorsprung lange Zeit bei rund 20 Punkten und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.