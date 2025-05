EuroLeague: Theis spielt um den Titel, Pleiß verliert

Während Pleiß beim Ausscheiden des Titelverteidigers nur Zuschauer ist, geht es für Theis und Monaco am Sonntag um den Gewinn der EuroLeague.

Basketball-Weltmeister Daniel Theis darf auf einen Triumph in der EuroLeague hoffen, für Tibor Pleiß ist der Traum vom dritten Titel dagegen geplatzt. Mit der AS Monaco erreichte Theis beim Final-Four-Turnier in Abu Dhabi das Endspiel, die Monegassen setzten sich im Halbfinale mit 78:68 (35:32) gegen Olympiakos Piräus durch.