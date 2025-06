EuroLeague bestätigt 20 Teams: Dubai und FC Bayern dabei

Dubai Basketball wird wie erwartet in der kommenden Saison in der EuroLeague starten. Das Team aus der Vereinigten Arabischen Emiraten gehört dem 20 Mannschaften umfassenden Starterfeld an, das die europäische Königsklasse am Donnerstag veröffentlichte. Einziger deutscher Vertreter ist Bayern München, nach der Erweiterung von 18 auf 20 Teams kommt neben Dubai auch Hapoel Tel Aviv dazu.