Sensations-Wechsel von NBA-Superstar Russell Westbrook?

Die EuroCup-Champions wollen Westbrook wohl zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte des europäischen Basketballs machen. Bisher ist Ex-NBA-Profi und EuroLeague-MVP Kendrick Nunn von Panathinaikos Athen laut BasketNews mit 4,5 Millionen Euro Gehalt pro Jahr der bestbezahlte Basketballprofi in Europa.

Hapoel gewann in dieser Saison den zweitklassigen EuroCup und wird nächstes Jahr in der EuroLeague, der Königsklasse des europäischen Basketballs, antreten.

Westbrook würde in Israel mehr verdienen

Für die kommende Saison besitzt Westbrook bei den Nuggets eine Spieleroption. Er entscheidet also selbst, ob er in Denver bleiben will oder nicht. Etwas mehr als drei Millionen Euro würde er dort verdienen, in Israel wären es damit wohl mindestens zwei Millionen mehr.