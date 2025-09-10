EuroLeague: Final Four 2026 in Athen

SID 10.09.2025 • 17:15 Uhr 2007 war die Trophäe zum bislang einzigen Mal in der griechischen Hauptstadt vergeben worden.

Das Final Four der EuroLeague findet als Abschluss der kommenden Saison zum zweiten Mal in Athen statt. Das gab die Basketball-Königsklasse am Mittwoch bekannt. 2007 war erstmals die Krone in der griechischen Hauptstadt vergeben worden. Gespielt wird im Telekom Center, die Arena hat eine Kapazität von über 18.000 Zuschauern. Die Halbfinalspiele finden am 22., das Endspiel am 24. Mai 2026 statt.

„Athen ist eine Stadt mit einer langen Basketballtradition und einer der leidenschaftlichsten Fangemeinden Europas. Die Rückkehr des Final Four nach Athen ist eine logische Entscheidung, und wir sind überzeugt, dass es ein weiteres spektakuläres Ereignis werden wird“, sagte EuroLeague-Präsident Dejan Bodiroga.