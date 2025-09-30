Newsticker
EuroLeague: Bayern-Fehlstart im Hexenkessel

Bayern-Fehlstart im Hexenkessel

Die Münchner Basketballer halten lange dagegen, verlieren aber ihren Auftakt im Hexenkessel von Panathinaikos.
SID
Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern hat zum Start in die EuroLeague-Saison einen Coup verpasst. Beim Titelanwärter Panathinaikos Athen musste sich das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert am Dienstagabend mit 79:87 (41:47) geschlagen geben.

Im Hexenkessel von Athen wirkten die Europameister Andreas Obst, Oscar da Silva und Leon Kratzer mit. Vier Tage nach dem geglückten BBL-Start gegen Jena (93:77) ließen sich die Münchner lange nicht abschütteln.

Als beste Scorer der Gäste steuerten Xavier Rathan-Mayes und Isiaha Mike je 18 Punkte bei. Doch am Ende präsentierten sich die Hausherren um den starken Kendrick Nunn (21 Punkte) abgezockter.

Weiter geht es für die Bayern in der EuroLeague bereits am Donnerstag, wenn das Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad (20.30 Uhr/MagentaSport) auf dem Programm steht. Die Hauptrunde läuft bis zum 17. April 2026, wegen der Expansion von 18 auf 20 Mannschaften gibt es nun 38 Runden. Die Play-offs beginnen am 28. April, der Champion wird am 24. Mai beim Final Four gekürt.

