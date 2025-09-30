EuroLeague: Bayern-Fehlstart im Hexenkessel

SID 30.09.2025 • 22:26 Uhr Die Münchner Basketballer halten lange dagegen, verlieren aber ihren Auftakt im Hexenkessel von Panathinaikos.

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern hat zum Start in die EuroLeague-Saison einen Coup verpasst. Beim Titelanwärter Panathinaikos Athen musste sich das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert am Dienstagabend mit 79:87 (41:47) geschlagen geben.

Im Hexenkessel von Athen wirkten die Europameister Andreas Obst, Oscar da Silva und Leon Kratzer mit. Vier Tage nach dem geglückten BBL-Start gegen Jena (93:77) ließen sich die Münchner lange nicht abschütteln.

Als beste Scorer der Gäste steuerten Xavier Rathan-Mayes und Isiaha Mike je 18 Punkte bei. Doch am Ende präsentierten sich die Hausherren um den starken Kendrick Nunn (21 Punkte) abgezockter.