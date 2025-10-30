Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Euroleague
Euroleague
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Euroleague>

Basketball: Bayern siegen bei Superstar-Debüt

Bayern siegen bei Superstar-Debüt

Der langjährige NBA-Profi Spencer Dinwiddie kommt bei seiner Premiere in München auf sechs Punkte.
Spencer Dinwiddie (l.) gab in der EuroLeague gegen Virtus Bologna sein Debüt für den FC Bayern
Spencer Dinwiddie (l.) gab in der EuroLeague gegen Virtus Bologna sein Debüt für den FC Bayern
© IMAGO/Eibner
SID
Der langjährige NBA-Profi Spencer Dinwiddie kommt bei seiner Premiere in München auf sechs Punkte.

Die Basketballer von Bayern München haben beim Debüt von Starzugang Spencer Dinwiddie ihren Aufwärtstrend in der EuroLeague bestätigt. Gegen Virtus Bologna gewann der deutsche Meister am Donnerstag mit 84:70 (41:38) und feierte den zweiten Sieg in der Königsklasse in Folge.

Dinwiddie, der nach elf Jahren in der NBA an die Isar gewechselt war, steuerte in gut 20 Minuten sechs Punkte bei, traf aber nur einen seiner sieben Würfe aus dem Feld.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Spencer hat nicht mit uns trainiert, es war nur ein Probedurchlauf. Aber er wird spielen“, hatte Bayern-Trainer Gordon Herbert vorab bei MagentaSport gesagt. Der US-Amerikaner war am Dienstag in München eingetroffen, verfolgte am Abend das Spiel gegen Real Madrid (90:84) und trainierte am Mittwochvormittag erstmals in der Halle.

Bayern auf Tuchfühlung zu Play-in-Rängen

Zuletzt hatte der 32-Jährige in der NBA bei den Charlotte Hornets unter Vertrag gestanden, war aber noch vor Saisonstart entlassen worden. In der besten Liga der Welt hatte Dinwiddie zuvor für die Dallas Mavericks gespielt, nachdem er auch für die Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Washington Wizards und Detroit Pistons aktiv gewesen war.

In München soll der Point Guard vor allem die Lücke schließen, die nach dem Kreuzbandriss von Rokas Jokubaitis bei der EM entstanden war.

Durch den Erfolg steht München nun bei vier Siegen und vier Niederlagen und liegt damit in Tuchfühlung zu den Play-in-Rängen. Bester Werfer gegen Bologna war Welt- und Europameister Andreas Obst mit 21 Punkten, für die Gäste kam der Deutsche Karim Jallow auf neun Punkte und neun Rebounds.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite