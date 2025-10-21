EuroLeague: Ab 1. Dezember wieder Spiele in Israel

SID 21.10.2025 • 12:22 Uhr Nach mehr als zwei Jahren sollen die Basketballteams aus Tel Aviv wieder zu Hause antreten können.

Seit Oktober 2023 haben wegen des Gaza-Konflikts keine EuroLeague-Spiele in Israel stattgefunden, das soll sich bald ändern. Die Basketball-Königsklasse plant eine Rückkehr ab dem 1. Dezember, will bis dahin aber "die Entwicklungen weiterhin aufmerksam beobachten, in engem Kontakt mit lokalen und ausländischen Behörden, Gastmannschaften und allen relevanten Organisationen". Auch EuroCup-Spiele sollen dann wieder auf israelischem Boden stattfinden.