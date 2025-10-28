EuroLeague: Bayern-Basketballer feiern Heimsieg gegen Real

SID 28.10.2025 • 22:06 Uhr Die Münchner steigern sich in der zweiten Halbzeit deutlich. Ein Kanadier überragt.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague Comeback-Qualitäten bewiesen und ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert besiegte das spanische Spitzenteam Real Madrid nach einer Leistungssteigerung mit 90:84 (44:57) und fuhr in der Königsklasse den dritten Sieg im siebten Spiel ein.

Matchwinner für die Münchner war der Kanadier Isiaha Mike mit 29 Punkten und sieben Rebounds. Nach einem 10:0-Blitzstart verloren die Münchner im SAP Garden zunächst den Faden, bäumten sich nach der Pause aber stark auf. Der langjährige NBA-Profi Spencer Dinwiddie fehlte fünf Tage nach der Bekanntgabe des Wechsels noch im Aufgebot der Münchner.